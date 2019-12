Serigne Modou Bousso Dieng, guide religieux, a décidé de porter plainte contre notre police nationale tout simplement parce que des éléments se sont déguisés en Baye Fall pour filtrer les manifestants et les arrêter. Ce mara est-il normal ? suivez son raisonnement : « Ce qui s’est passé hier au Centre-ville de Dakar est tout simplement désolant. C’est du théâtre ! La police nationale pouvait se limiter à adopter sa stratégie et habiller ses hommes d’une autre manière pour faire leur travail. Mais ce qu’on a vu hier avec cet homme en tenue Baye Fall avec en plus un chapelet au cou est une atteinte à la religion. Nous allons porter plainte contre la police sénégalaise. Nous appelons les autorités à plus de respect pour les institutions religieuses. Le chapelet est un symbole de l’islam » a déploré le coordonnateur de la Confédération internationale des familles religieuses (Cifar)…Comme si la tenue de Baye Fall était une tunique religieuse…N’importe quoi !!!