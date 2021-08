Il rejoint le PASTEF avec un cadeau de 13 millions

Le ralliement d’El Hadj Ndiouga Dieng, représentant de l’AFP à Mbour, au Pastef d’Ousmane Sonko suscite des commentaires sur la Petite Côte.

El Hadj Ndiouga Dieng de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) de Moustapha Niasse, a décidé de quitter la mouvance présidentielle pour rejoindre Pastef de Sonko.

« Je suis convaincu de la vision et de la mission que le Pastef a assignées à Ousmane Sonko. C’est ce qui m’a poussé à être aujourd’hui à leurs côtés. C’est ce que j’avais vu chez Moustapha Niasse, mais depuis qu’il est avec l’APR, on ne le reconnait plus. Je crois en ce pays et quiconque mène une politique irresponsable, je n’hésiterai pas à le quitter. Les gens qui sont avec l’APR ne sont que des usurpateurs » a indiqué M. Dieng.

Et pour marquer son arrivée, il a offert un terrain d’une valeur de 13 millions de frs à Pastef pour qu’il y construise son siège, à Thiocé Est. D’ailleurs, dit-on, El Hadji Ndiouga Dieng sera le responsable politique de cette zone.