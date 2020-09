Il se fait couper les oreilles et les garde dans un bocal

Un amateur de tatouage extrême a dépensé près de 8 000 dollars pour se faire enlever les oreilles afin que sa tête ressemble à un crâne.

Sandro, connu sous le nom de « Mr Skull Face » sur les médias sociaux, affirme que son apparence transformée le rend plus sûr de lui, même si d’autres le qualifiaient de « dérangé » et de « malade. »

L’homme de 39 ans, originaire de Finsterwalde, en Allemagne, conserve désormais sa paire d’oreilles dans un bocal et prévoit de se faire tatouer les yeux et d’enlever le bout du nez.

Sandro a déclaré qu’il s’est intéressé pour la première fois au monde de la modification corporelle en 2007, lorsqu’il a vu à la télévision quelqu’un avec des pics incrustés dans la tête.

Au cours des 13 dernières années, Sandro a subi 17 modifications corporelles, dont une opération de dédoublement de la langue et une puce de paiement sans contact intégrée dans son poignet.

Il a également subi des opérations pour insérer des implants dans son front, son avant-bras et sa main.

« Des amis ont essayé de me dissuader de faire des modifications, surtout lorsqu’il s’agissait de me couper les oreilles, mais je suis juste une personne qui aime suivre sa propre voie. Même si les gens me regardent, je m’en fiche. Si quelqu’un dit quelque chose du genre, ‘vous êtes un vieil homme malade’, je lui réponds ‘merci pour le compliment’ », a-t-il déclaré selon Dailymail.

Cependant, il met en garde ceux qui sont intéressés par l’exploration de la modification corporelle de prendre des décisions prudentes et de s’assurer qu’ils le font pour les bonnes raisons.

« Si vous êtes débutant, faites des recherches longues et approfondies, réfléchissez bien à tout et prenez votre temps. Par-dessus tout, ne faites jamais quelque chose juste parce que vous voulez être plus franc ou cool avec lui ; cela doit venir du cœur. »

Crédit photo : dailymail