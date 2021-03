Il tue sa mère et couche avec le cadavre

Un jeune garçon de 18 ans vient d’être condamné à la prison à perpétuité pour avoir tué sa mère à coups de marteau. Mais aussi, il prit le temps de couché avec la dépouille de cette dernière.

Lors du procès, Kevin a fait d’autres révélations de son crime perpétré en 2019…

Kevin Jazrael Davis n’a pas hésité pour avouer son crime aux détecteurs : « J’ai perdu ma virginité avec un cadavre », et pas n’importe lequel. Il s’agit de celui de sa maman qu’il a tué. Le jeune a raconté aux policiers avoir toujours eu des fantasmes sexuels et violents envers sa mère et sa sœur. Il a confié avoir tenté d’étrangler sa mère, tentative n’ayant pas marché, il l’a finalement tué avec un marteau.

Kevin Jazrael Davis a insisté par ailleurs qu’il ne souffrait pas de troubles mentaux. « Je suis sain d’esprit. Je sais ce que j’ai fait », a-t-il dit.