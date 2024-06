Nigeria : il vend la voiture de sa petite amie pour marier…une femme

Il vend la voiture de sa petite amie et utilise l’argent pour épouser une autre femme

Le fils d’un pasteur zimbabwéen, Blessing Manyange, est au milieu d’un scandale puisqu’il est accusé d’avoir vendu la voiture de sa petite amie pour financer son mariage avec une autre dame.

Il aurait vendu la voiture de sa petite amie Charity Madare, une Honda Fit, à son insu et sans son consentement. Il utilisait la voiture pour faire des courses avec sa permission, mais l’a secrètement vendue pour financer son mariage avec une autre femme, Petronella. Charity, se sentant trahie et trompée, a confronté Blessing et lui a demandé de restituer tous les cadeaux et effets qu’elle lui avait offerts au cours de leur relation.

Le pasteur Fungayi Manyange, le père du jeune homme, est intervenu dans la situation et a assuré à Charity qu’il lui rembourserait la valeur de la voiture en plusieurs fois.

Pendant ce temps, son fils, Blessing, a avoué avoir vendu la voiture de Charity, mais a allégué qu’elle l’extorquait parce qu’il avait mis fin à leur relation pour être avec une autre femme.

Blessing a déclaré…

« J’ai vendu le véhicule de Charity et j’ai utilisé l’argent. Elle a été perturbée lorsque je me suis séparé d’elle et réclame maintenant chaque dollar qu’elle m’a donné, y compris ce véhicule. Elle a confronté mes parents et mon père a accepté de payer un montant équivalent à la valeur du véhicule. Elle a menacé de m’exposer devant la congrégation puisque mon père est prêtre d’église, et j’ai décidé de quitter la congrégation à cause de ses menaces. Un jour, elle a posté un message sur les réseaux sociaux et je l’ai prévenue que j’engagerais des poursuites judiciaires si elle continuait à ternir mon image. »

Blessing, qui s’était déjà marié avec Petronella, l’a amenée à une interview avec les médias.

Charity, quant à elle, a partagé son point de vue, qualifiant les actions de Blessing de sans cœur.

Elle a également révélé que son père, le pasteur, n’avait payé qu’une somme minime pour résoudre le problème, bien qu’il ait promis de lui rembourser la voiture vendue.

« Ce que Blessing m’a fait est cruel et loin de ce que l’on attend d’un fils de pasteur. Il a vendu la voiture que je lui avais donnée pour faire des courses afin d’épouser une autre femme. Son père a signé un document promettant d’effectuer des paiements mensuels, mais il est resté silencieux après les premiers dollars », a-t-elle déclaré.

Source AM