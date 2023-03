Ils cachent un micro dans une peluche et découvrent que la nounou frappe leur fille de 2 ans

Depuis plusieurs jours, des parents résidant à La Tour-du-Pin, en Isère, ont remarqué que le comportement de leur fille de 2 ans avait changé.

Elle ne mangeait plus et hurlait sur sa poupée quand elle la retrouvait à la maison. La fillette présentait des griffures et un hématome…

Soupçonnant la nounou de maltraitance, ils ont caché un micro dans une peluche de leur fille.

Et ce qu’ils ont entendu fait froid dans le dos.

Dans ces audios, on entend l’assistance maternelle porter les enfants et les jeter par terre ou sur le canapé, puis on entend le bébé hurler.

Les enfants qu’elle garde sont rabaissés toute la journée : “sale bébé de merde”, “vous me fatiguez”, “vos couches sont pleines de pisse”… »

Placée en garde à vue jeudi 2 mars, la suspecte a été libérée sous contrôle judiciaire et passera en justice le 19 juin prochain.

En attendant, elle a interdiction d’exercer une activité en lien avec des enfants

Source FD