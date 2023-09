Côte d’Ivoire : ils vi0lent et tuent une dame…puis la traitent de pr0stituée

A DALOA, LES PRÉSUMÉS VIOLEURS ET ASSASSINS D’UNE DAME INTERPELLÉS PAR LA BRIGADE D’INTERVENTION ET DE RECHERCHE

La Brigade d’intervention et de recherche (BRI) vient d’interpeller les présumés assassins d’une jeune dame de 27 ans découverte, le dimanche 20 août 2023, ligotée, violée et sans vie au quartier Evêché à Daloa.

La ville de Daloa a été secouée par un crime atroce le dimanche 20 août 2023, lorsque le corps sans vie d’une jeune femme de 27 ans, D.G., a été découvert à son domicile dans le quartier Evêché. Elle a été ligotée, violée et assassinée. La Brigade d’Intervention et de Recherche (BRI) de la ville a réagi rapidement et a réussi à interpeller les présumés auteurs de ce meurtre odieux.

D’indicibles souffrances infligées à la victime avant sa mise à mort

Les faits se sont déroulés aux environs de 20 heures, à proximité de l’hôtel ‘’La Grâce’’, où le corps sans vie de la victime a été découvert à son domicile. Avant de la tuer, les criminels lui ont infligé d’indicibles souffrances en la ligotant et en la violant. De plus, ils ont dérobé des biens de valeur de la victime, y compris un poste de télévision et des téléphones portables.

Après la découverte macabre, la Brigade d’Intervention et de Recherche de Daloa a été immédiatement alertée. Cette équipe d’enquêteurs a mené des investigations discrètes et efficaces qui ont abouti à l’arrestation de deux suspects majeurs.

Le principal organisateur du meurtre a avoué sa responsabilité dans l’organisation dans cette affaire

Le principal organisateur présumé du meurtre, C.M., alias ‘Djo’, âgé de 22 ans, a été appréhendé. Lors des interrogatoires, il a avoué sa responsabilité dans l’organisation du meurtre.

Selon ses déclarations, la victime, D.G., était une prostituée qui avait fréquemment de l’argent sur elle. Cela aurait incité C.M. à concevoir le plan macabre et à recruter un complice, K.A., pour l’aider. K.A. a ensuite recruté un autre individu, B.I., alias ‘’Tout Petit’’, âgé de 19 ans, qui a reconnu avoir participé au crime.

La ville de Daloa profondément choquée

La ville de Daloa a été profondément choquée par ce meurtre brutal et odieux, et les arrestations des présumés coupables apportent un certain soulagement à la population. Cependant, la Brigade d’Intervention et de Recherche de Daloa poursuit son travail pour rassembler toutes les pièces du puzzle de cette affaire choquante qui a secoué la Cité des Antilopes en août dernier.

Source Linfodrome