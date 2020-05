Imam Omar Diène : « Les mosquées ne sont pas préparées à une réouverture »

La question de la réouverture des mosquées continue de faire couler de la salive. Les imams et oulémas du Sénégal se disent surpris par l’annonce du Chef de l’Etat. Imam Omar Diène sur les ondes de la Iradio se désole qu’aucune concertation n’ai été faite au préalable.

« Nous avons appris la nouvelle comme tout le monde. Nous avons été pris de cours parce que nous vivons avec une maladie qui se propage très rapidement et qui avait demandé d’éviter les rassemblements et brusquement on voit que tout a changé, sans que nous soyons informés et ça devient une cacophonie en quelque sorte », lance imam Diène.

Le secrétaire général de l’association des imams et oulémas du Sénégal estime que les mosquées ne sont pas encore préparées pour une réouverture. « Les mosquées ne sont pas préparées, la logistique fait défaut. Nous sommes perdus dans cette affaire, nous sommes dans une jungle et nous ne savons pas comment s’y prendre » se désole-t-il.