La succession de feu Mouhamed Iyane Thiam à la tête de la Commission nationale de concertation du croissant lunaire (CONACOC) est loin d’être un long fleuve tranquille. Après la passe d’armes entre imams, l’affaire semble prendre une nouvelle tournure plus violente.

Selon nos confrères de Walf, Imam Oumar Diène qui « s’est autoproclamé » nouveau coordonnateur de la structure dit avoir été victime d’une agression dans la nuit du mercredi 31 mars au 1 avril 2021. « Un homme a fait irruption dans mon bureau et a tenté de m’intimider avec une arme. J’ai pu récupérer l’arme et il m’a violenté avant de s’enfuir. la police est à sa recherche. Je laisse le soins à la police de s’occuper de cette affaire », a-t-il soutenu sur les ondes d’une radio de la place et repris par nos confrères.

Imam Diène, qui a dernièrement été très virulent à l’endroit de l’imam de la grande mosquée de Dakar, déclare qu’on cherche non pas à l’éliminer mais à l’intimider. « Je ne lâcherai pas prise, je vais continuer à diriger cette commission», a-t-il persisté.