Impôt sur les revenus des députés : Pour y avoir goûté, Moustapha Diakhaté défend « l’indéfendable »

Moustapha Diakhaté qui vient d’être limogé de ses fonctions de ministre-conseiller du Président de la République pour s’être prononcé à propos du troisième mandat, vient de se distinguer par une nouvelle sortie. Seulement, cette fois en voulant défendre l’indéfendable sur sa page Facebook, Moustapha Diakhaté ne fait que donner raison au député Ousmane Sonko à propos du débat sur les impôts sur salaire des députés.

Quelle mouche a donc piqué Moustapha Diakhaté pour se prononcer sur la question pour déclarer que l’indemnité parlementaire n’est qu’une expression pour permettre aux députés d’échapper à l’impôt sur les salaires. Ce qui veut dire qu’on cherche à faire échapper aux députés de payer l’impôt sur le salaire. Un député dont on ne voit l’utilité de la fonction, en tout cas qui n’est pas là pour défendre les intérêts de ses mandants, mais plutôt ceux de l’Exécutif, qui plus est se distingue plus par son absentéisme à l’Assemblée nationale, mais se paie à chaque fin du mois, un gros paquet de magot sur le dos du peuple.

Moustapha Diakhaté de déclarer tout de go : « Le député n’a pas de salaire. Il a des indemnités, un néologisme pour ne pas payer d’impôt sur les salaires ». Pourquoi donc, se faire l’avocat du diable comme Moustapha Diakhaté pour soutenir que pour dans ce cas, « Il s’agit d’une trouvaille que le Sénégal a empruntée à l’ancienne puissance coloniale. Mais contrairement au Sénégal, en France les indemnités sont désormais imposables ».

Et de poursuivre : « Il s’agit d’une trouvaille que le Sénégal a empruntée à l’ancienne puissance coloniale. Mais contrairement au Sénégal, en France les indemnités sont désormais imposables ». Bien soit-il. Le plus ahurissant, c’est lorsque Moustapha Diakhaté, qui faut-il le rappeler a été ancien Président du Groupe parlementaire et qu’il bénéficié donc de ce régime, se permet d’indiquer qu’il n’y a en soi « rien d’illégal ». Parce que tout simplement, au Sénégal, « les indemnités parlementaires ont le même régime fiscal que les fonds communs que Monsieur Ousmane Sonko connaît bien ». Donc, une façon lamentable de contourner le fisc au détriment du peuple sénégalais.

La rédaction de Xibaaru