Inactivité de certains intellectuels : Dr Madior Ly dénonce un «consensus des affamés» 

Dans une publication sur X, le camarade de Thierno Alassane Sall fustige l’inertie de certains intellectuels, qui autrefois s’étaient érigés en défenseurs des acquis démocratiques. Pour lui ce silence s’explique en partie par les nominations de certains, comme une invite au «partage du gâteau».

« On ne parle pas la bouche pleine. On ne voit plus l’injustice quand tous nos soucis d’argent s’éclipsent. Les exemples d’intellectuels ayant trahi, au grand jour, tous leurs principes et convictions foisonnent actuellement au Sénégal, avec le consensus des affamés au pouvoir », a écrit Dr Madior Ly.