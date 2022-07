Inauguration du Data Center Tier III de Senelec : Le Sénégal parmi les leaders dans le stockage des…

Dans le cadre du programme intitulé « Pôles 2020 », le ministre du Pétrole et des Energies Mme Aissatou Sophie GLADIMA a présidé le mercredi 20 juillet 2022, l’inauguration du Data center Tier III de Senelec. En présence du Directeur Général de Senelec M. Papa Mademba BITEYE, de l’ambassadeur de France au Sénégal M. Philippe LALLIOT, du président de Vinci Energies International et Systèmes M. Julio De ALMEIDA, Mme le ministre a félicité l’équipe de projet et magnifié la réalisation de cet ouvrage moderne de haute technologie dont le maître d’œuvre est assuré par Vinci Energies.

C’est dans la plus grande solennité du moment que le ministre du Pétrole et des Energies Mme Aissatou Sophie GLADIMA a inauguré ce mercredi 20 juillet 2022, le Data center qui « marque l’entrée de Senelec dans la révolution technologique. » Selon le ministre du Pétrole et des Energies, ce Data center a été conçu et construit selon les standards les plus élevés du secteur. La certification Tier III dont il dispose est une preuve de la détermination des autorités à offrir des services de qualité aux consommateurs.

Cet ouvrage va permettre en effet d’optimiser « la relation avec la clientèle à travers un service dont la qualité sera significativement revue à la hausse. Les clients seront servis plus rapidement, plus efficacement et de manière optimisée. Les possibilités interactives sont démultipliées, permettant ainsi une meilleure proximité entre Senelec et les consommateurs. »

C’est pourquoi, Mme Aissatou Sophie GLADIMA a plaidé « pour le renforcement des capacités dans le but d’avoir un personnel à la hauteur des enjeux et des exigences de l’heure. Cela est possible à travers une formation continue dans les aspects les plus pointus et une rigueur dans le travail. »

Elle a félicité l’équipe de projet pour le travail rigoureux, les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement, la Direction Générale et l’ensemble du personnel de Senelec pour les efforts continuels en vue de la satisfaction de la clientèle.

Pour sa part, le président de Vinci Energies International et Systèmes M. Julio De ALMEIDA a salué à sa juste valeur « le leadership de Senelec qui est à l’image du Sénégal, dynamique, moderne, et incarnant l’avenir ». Le Data center est le dernier élément du projet Pôles 2020 que « nous avons conduit dans les délais malgré deux ans de Covid-19 », a rappelé M. Julio De ALMEIDA, qui soutient que « cet ouvrage place ainsi le Sénégal parmi les leaders du continent dans le stockage des données numériques. »

Ce Data center Tier III recèle des éléments de haute technologie qui le place au premier rang des Data center du pays, de la région et du continent. Le transfert de compétence a été effectué entre les équipes de Vinci et de Senelec pour assurer une bonne administration du Data center.

Ainsi, à l’image de l’ambassadeur de France au Sénégal M. Philippe LALLIOT, le président de Vinci Energies International et Systèmes Julio De ALMEIDA, a plaidé pour le renforcement de la collaboration entre Senelec et Vinci, ainsi que des relations entre le Sénégal et la France. Le ministre du Pétrole et des Energies Mme Aissatou Sophie GLADIMA a salué la qualité des relations et le respect des délais de réalisation des projets du programme « Pôles 2020 ».