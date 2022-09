Incidents à l’Assemblée…Biguine Guèye descend Barth et Guy

XIV ème législature : ces députés élus par méchanceté dictent leur loi à tous leurs électeurs déçus !… Par Mamadou Biguine Guèye

Entre le 12 et le 13 septembre dernier, le Sénégal a reculé de presque deux siècles. Oui, dans ce pays où on vote depuis 1948, les opinions nationale et internationale ont eu la surprise de leur vie les lundi et mardi passé.

À la place de débats civilisés et de haute facture, nous avons eu droit à des scènes de violence jamais imaginées. À la place des idées et des propositions pour un Sénégal de rupture à tous points de vue, nous avons assisté à des actes pires que ceux des lutteurs qui, à l’occasion de leurs signatures de contrat, font le show juste pour animer la galerie.

Les lutteurs que nous aimons bien, sont d’ailleurs plus responsables que ces lutteurs émergents de l’opposition sénégalaise. En effet, nantis de leurs nombreux kilos de muscles, deux d’entre eux se sont donnés en spectacle. Il s’agit du virtuose du voyeurisme Guy Marius Sagna et du champion de l’indiscipline Barthélémy Dias.

Devant des patriarches de l’âge de leurs parents, ils n’ont rien trouvé de mieux que de faire dans l’impolitesse et les violences physiques et verbales. Le monde entier les a suivis. Et de l’Europe à l’Amérique en passant par l’Asie et l’Océanie, ils ont réussi à montrer une image hideuse du Sénégal.

De Lamine Gueye à Senghor en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, jamais l’image du pays de la Teranga n’avait été aussi écornée. Même entre Mamadou Dia et Senghor, la violence et l’indiscipline n’ont pas été aussi manifestes. Même lors des crises de 1968 et de 1988, le Sénégal n’avait été aussi agressé.

Nous avons été éhontés. Notre position de vitrine de la démocratie en Afrique a été fortement remise en question. Pour dire que nous avons reculé. Nous avons beaucoup reculé. À cause d’une bande de comploteurs de trompeurs de laudateurs et de va nu-pieds qui ont tenu un discours de campagne qui a été aux antipodes de leur réelle motivation une fois le seuil de l’hémicycle franchi.

Beaucoup d’amis qui ont voté pour les imbéciles Guy et Barth nous ont exprimé leurs regrets. Des regrets aussi profonds qu’il est difficile de les qualifier. L’on retiendra cependant qu’à l’unanimité, ils avouent que si cela était à refaire, ils ne voteraient pas pour le compte de ces énergumènes.

À partir de ce moment, il est logique pour tout républicain, engagé pour la défense des intérêts de notre pays, de soutenir le président Macky Sall afin qu’il obtienne un second quinquennat en 2024 pour qu’ensemble, on sauve le soldat Sénégal. Il n’y a encore rien face à l’actuel chef de l’État.

Et rien ne s’oppose à sa réélection pour un Sénégal stable dans une Afrique épanouie. Il n’y a pas encore un challenger sérieux en face de l’actuel homme fort du Sénégal ! C’est ça la réalité ! À partir de ce moment nous en appelons à une prise de conscience collective pour que Macky Sall poursuive sa noble mission pour le compte de notre République.

Nous ferons face à tous les fossoyeurs de notre nation et des intérêts de celle-ci. Guy, Barthélémy ainsi que tous ceux qui pensent et agissent comme vous, vous êtres avertis. Le Sénégal regorge de combattants pour la sauvegarde de sa réputation de pays référence et nous sommes prêts à vous le prouver !

Mamadou Biguine Gueye

Responsable de l’APR

Coordonnateur du mouvement Malaw.

Fatick.