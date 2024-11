Incidents à Mbacké : Anta Babacar Ngom et Cie donnent leur version

Dans un communiqué, l’Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC) a dénoncé « vigoureusement les tentatives de manipulation visant à associer injustement son image ou celle de sa leader, Anta Babacar, à des actes de violence ».

Selon la cellule de communication de l’ARC, « ces accusations fallacieuses, fondées sur des rumeurs et des vidéos détournées, n’ont d’autre objectif que de porter atteinte à notre campagne exemplaire et pacifique. Malgré les provocations régulières lors de notre passage à Mbacké, le 6 novembre 2024, notre posture demeure inébranlable. Nous condamnons fermement tout acte de violence ».

« L’idée qu’une bagarre, survenue à proximité de notre convoi, puisse nous impliquer est purement fallacieuse. Notre dispositif de sécurité est exclusivement chargé de la protection de nos équipes, dans le strict respect des lois et des normes de sécurité publique », soutient l’ARC.

Qui exhorte ses militants et sympathisants « à rester calmes et à ne pas céder aux provocations. Nous appelons les citoyens à la vigilance face aux tentatives de désinformation qui cherchent à semer la confusion et la division. Nous demandons aux autorités d’ouvrir une enquête pour situer les responsabilités des incidents enregistrés à Mbacké et de renforcer les mesures de sécurité pour assurer un climat électoral serein ».

« ARC reste résolument engagée à mener un débat politique basé sur des idées et des propositions concrètes pour l’avenir du pays. Nous remercions tous ceux qui soutiennent notre vision d’un Sénégal pacifique et démocratique », conclut le communiqué.