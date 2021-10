Incidents à Ziguinchor : Les sages de BBY invitent à la pacification de l’espace politique

Le secrétariat national du Conseil des Sages de la coalition « Benno Bokk Yaakaar » s’est réuni le vendredi 15 Octobre 2021 sous la présidence de son coordonnateur national, M. Yéro Dé à l’effet d’examiner certains points de la situation nationale.

Le secrétariat national du conseil des Sages de « Benno Bokk Yaakaar » a particulièrement noté avec émoi les incidents graves qui ont eu lieu le 11 Octobre 2021 à Ziguinchor entre des partisans de formations politiques, mobilisées en direction des élections locales du 23 janvier prochain.

Le Conseil regrette ces échauffourées entre des factions politiques qui ont fait des blessés graves de part et d’autre. Il estime que ces incidents doivent inciter les formations politiques à savoir raison garder, œuvrer pour le retour durable du calme et éviter d’autres dérapages.

Le Conseil des Sages de la coalition « Benno Bokk Yaakaar » invite tous les leaders des coalitions engagées dans ces joutes politiques, ainsi que les partis et autres mouvements de soutien, à sensibiliser leurs militants et partisans dans la pacification et le respect mutuel dans le cadre du jeu démocratique et des lois.

Le Conseil appelle tous les acteurs politiques à assumer leurs responsabilités dans l’espace d’expression démocratique en vue de la préservation de la paix civile dans notre pays qui a du reste, dans ce domaine, une très longue tradition reconnue unanimement de par le monde.

Enfin, le Conseil se félicite d’avance de toutes les mesures et dispositions qui seront prises dans la lucidité pour réduire les risques de survenue d’événements dramatiques qui pourraient être lourdes de conséquences.

Fait à Dakar, le 15 Octobre 2021

Le Coordinateur du Directoire national

YÉRO DÉ