Incidents lors du combat Ama Baldé-Franc : Le promoteur Baye Ndiaye réagit

Des incidents liés à la sécurité ont été notés lors du combat Ama Baldé vs Franc. Plusieurs spectateurs se sont retrouvés privés d’accès au stade, malgré la possession de leurs billets. Baye Ndiaye, le promoteur du combat, est revenu dans les colonnes de Wiwsport, sur ces incidents qui ont marqué la journée. Pour lui, ces problèmes sont survenus en raison de l’engouement exceptionnel pour ce combat, qui a attiré un public beaucoup plus nombreux que prévu. Il a reconnu que les mesures de sécurité prises par les autorités étaient nécessaires, bien qu’elles aient entraîné des désagréments pour certains spectateurs. En effet, des restrictions avaient été mises en place pour contrôler le flux de personnes, ce qui a conduit à la fermeture de certaines sections du stade et à des blocages de places.

« En ce qui concerne la sécurité, ce n’est pas vraiment mon domaine, car, lorsqu’on divise le stade, on perd au minimum deux à trois mille places, ce qui a un impact direct sur les places disponibles. La police prend souvent ses responsabilités lorsque le stade est plein, et, dans ce cas, la fermeture du stade devient une mesure nécessaire, ce qui ne relève pas de ma responsabilité. Auparavant, il n’y avait pas ce genre de situation, mais avec l’engouement actuel, les autorités prennent les mesures nécessaires pour encadrer des rassemblements de plus de 20 000 personnes. Ce n’est pas pour éviter les rapprochements entre supporters, mais uniquement par mesure de sécurité. Cela impacte la vente des billets, car, bien que le stade ait une capacité de 22 000 places, il arrive qu’une partie des billets soit bloquée pour des raisons de sécurité », a expliqué Baye Ndiaye.

Le promoteur s’est excusé auprès des amateurs qui n’ont pas pu assister au combat. « Nous nous excusons sincèrement pour ces désagréments. Nous n’avons en aucun cas cherché à arnaquer qui que ce soit. Nous n’avons ni émis plus de billets que prévu, ni pratiqué ce genre de méthodes. Ce n’est pas ainsi que nous fonctionnons. Cependant, nous ne pouvons pas contrôler les comportements individuels », a-t-il confié.