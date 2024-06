Incroyable ! elle devient aveugle la veille de son mariage

« Je suis devenue aveugle quelques minutes avant son mariage », une femme explique son histoire.

Une mariée nigériane a partagé son histoire douloureuse avec les internautes après être devenue aveugle quelques heures avant son jour de mariage.

Dans une vidéo en ligne, la mariée a raconté comment une mauvaise prescription de gouttes pour les yeux l’a rendue aveugle la veille de son mariage.

Elle a dit: « Comment j’ai perdu la vue 24 heures avant mon mariage et me suis mariée partiellement aveugle. 36 heures avant mon mariage, je suis allée à la pharmacie pour obtenir des gouttes pour les yeux parce que mes yeux étaient un peu rouges à cause du stress des préparatifs. J’ai expliqué pourquoi j’avais besoin des gouttes et la pharmacienne m’a prescrit des gouttes à utiliser la nuit avant de me coucher, ce que j’ai fait.

Le lendemain, je me suis réveillée aveugle. Je ne pouvais pas voir. Mes pupilles étaient dilatées. Les larmes coulaient de yeux car la lumière était trop forte pour mes yeux. Ma vision était complètement floue. Je ne voyais que des formes très floues, rien de plus. J’étais complètement aveugle à seulement 24 heures de mon mariage.

On m’a ramenée à la pharmacie où j’avais acheté les gouttes pour les yeux et la pharmacienne qui me les avait prescrites n’était pas de service. Vu la gravité de la situation, elle a été appelée à venir à la pharmacie immédiatement. L’autre pharmacien ne comprenait pas pourquoi on m’avait donné ces gouttes.

Les gouttes étaient principalement utilisées pour la chirurgie oculaire ou par un ophtalmologiste pour dilater les pupilles afin d’examiner pleinement la santé du nerf optique et de la rétine. Le fait qu’on m’ait donné ces gouttes était incompréhensible pour tout le monde. Quand la pharmacienne est arrivée, elle était effrayée. Vu la gravité de la situation, ils m’ont réservé un rendez-vous immédiat chez un optométriste.

Quand nous sommes arrivés chez l’optométriste, dès qu’il a examiné mes yeux, il m’a dit qu’il faudrait un certain temps pour que je retrouve complètement la vue et qu’il n’y avait aucun moyen de restaurer ma vue en 24 heures, donc je devrais peut-être continuer mon mariage dans cet état. J’ai beaucoup pleuré. Le diable a essayé mais il a échoué. »

