Incroyable…La CAF dément le report de la CAN 2025 !

Quelques heures après la publication de plusieurs articles évoquant un report de la CAN 2025 à 2026, la Confédération africaine de football (CAF) a réagi fermement.

Dans un communiqué, l’instance dirigeante du football africain a clarifié la situation concernant la prochaine CAN, prévue au Maroc. Elle a affirmé qu’aucune décision n’avait encore été prise. « Les annonces concernant un éventuel report de la CAN 2025 sont fausses. Le Comité Exécutif de la CAF se réunira pour délibérer et prendre une décision sur les dates de la CAN 2025. La CAF publiera ensuite une déclaration officielle sur le sujet », a déclaré l’instance.

Ce démenti s’explique par le fait que de nombreux médias ont surinterprété les propos du secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, qui avait seulement suggéré que le report était fortement envisageable lors d’une interview à la BBC, sans rien confirmer officiellement.