Une femme de 94 ans meurt ébouillantée par l’eau de sa douche : une enquête est ouverte !

En 2016, une résidente d’un Ehpad proche de Rouen est décédée, ébouillantée par l’eau de sa douche. Une enquête a été ouverte pour « homicide involontaire » . La femme de 94 ans ne se serait pas ébouillantée seule. Une plainte contre X avait été déposée en décembre 2017, le dossier refait surface.

Une femme meurt, ébouillantée par l’eau de sa douche !

En 2016, un Ehpad de Seine-Maritime se retrouve en deuil suite à un décès tragique et insolite. Une résidente de 94 ans décède, ébouillantée par l’eau de sa douche. « La victime, une résidente de l’Ehpad Villa Saint Do à Bois-Guillaume, propriété u groupe privé Korian, est décédée en 2016. Atteinte de la maladie d’Alzheimer, cette femme de 94 ans a été gravement brûlée par l’eau de sa douche » relate encore aujourd’hui François Jégu, l’avocat des deux enfants de la résidente décédée. Selon l’avocat, la femme aurait été brûlée au « second degré aux pieds et aux mains » alors que cette dernière prenait sa douche. « Comment se fait-il que personne ne se soit aperçu du drame avant que l’eau ne sorte de la chambre en passant sous la porte ? » s’interroge les enfants et l’avocat, avant d’affirmer qu’il y a eu « un défaut de surveillance au sein de l’établissement » .

Une enquête pour homicide involontaire, mais toujours aucune réponse !

Depuis 2016, les enfants s’interrogent sur les véritables responsables du décès de leur mère et décident de porter plainte contre X en décembre 2017. Mais depuis 2017, aucune réponse n’a été apportée. Le groupe Korian, qui a été plusieurs fois interrogé, ne souhaite faire aucun commentaire sur cette affaire. « L’équipe de l’établissement a été touchée par le décès de la résidente » a simplement rapporté un porte-parole de l’Ehpad. Des mots très légers pour la famille, qui souhaite avoir des réponses sur le décès de la femme. De son côté, le parquet de Rouen indique qu’une « enquête pour homicide involontaire est en cours à la direction départementale de la sécurité publique saisie fin 2017 » .