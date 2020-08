Inhumation : Plus de 640 agents de police à Médina Baye

Alioune Badara Mbengue, le gouverneur de Kaolack a annoncé la mise en place de postes médicaux avancés autour de la grande mosquée de Médina Baye ainsi que la distribution de masques. Mais aussi la mise en place d’un important dispositif sécuritaire. Ce pour le bon déroulement de l’inhumation de Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass. Ainsi, 640 agents de police seront mobilisés en plus des éléments de la gendarmerie.

« On a mis d’abord un dispositif d’ordre sécuritaire pour bien organiser ces funérailles-là », a-t-il assuré au correspondant d’Emedia. « Après l’inhumation, il y aura une causerie dans l’esplanade de la grande Mosquée mais pour préparer tout cela, des badges seront confectionnés par le comité d’organisation. On va ouvrir trois portes de la Mosquée. Il y aura une liste des personnalités qui vont accéder à l’intérieur de la Mosquée. C’est la police qui va détenir cette liste. La police va travailler de concert avec les sapeurs-pompiers, la Croix rouge mais également la gendarmerie, qui va veiller en amont. Il y aura des postes médicaux avancés qui seront équipés (médicaments, masques et gels hydro-alcooliques) pour les premiers soins en cas de besoin. Le district sanitaire mettra à notre disposition deux volontaires qui vont procéder à la distribution de ces masques-là et gels. Et, il sera prépositionné trois ambulances à Gandiaye, à Kahone et à Médina Baye pour intervenir le plus rapidement possible », rassure le gouverneur.