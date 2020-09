Inondation : Hadjibou Soumaré apporte son soutien aux sinistrés

Ce week-end, une forte perturbation météorologique a traversé notre pays et a entraîné de gros dégâts. Par ce message, je tiens à apporter tout mon soutien aux malheureux sinistrés ainsi qu’aux forces de défense et de sécurité et aux élus qui œuvrent pour venir en aide à la population et remettre en ordre le plus rapidement possible les zones touchées suite aux terribles inondations qui ont frappé le pays ces derniers jours. Nos pensées vont aux sinistrés et à celles et ceux qui ont perdu un proche dans cette catastrophe.

Cheikhe Hadjibou Soumaré

Président de la formation politique Démocratie et République