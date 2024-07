Inondations au Sénégal : Diomaye donne des instructions à ses ministres

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé, mercredi en Conseil des ministres, ”un déploiement efficace” des dispositifs de prévention et de gestion des inondations dans les localités touchées.

Le chef de l’Etat a demandé au Premier ministre et au ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement d’intensifier, avec la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers et l’ensemble des services de l’Etat mobilisés, ‘’un déploiement efficace des dispositifs de prévention et de gestion des inondations dans les localités touchées’’.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, il a insisté sur ‘’la nécessité de mobiliser, en mode alerte, les mécanismes publics de solidarité nationale pour assister les populations sinistrées en relation avec les autorités administratives’’.

Le chef de l’Etat a en outre demandé au Premier ministre d’évaluer les actions de lutte contre les inondations déroulées durant cette dernière décennie, d’engager ensuite une réorientation de la stratégie nationale d’assainissement en cohérence avec le renouveau des politiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’habitat.

Il a, à ce titre, invité le Premier ministre à procéder à l’actualisation et à la généralisation des Plans directeurs d’assainissement (PDA) et de lui proposer un nouveau Programme intégré de développement de l’assainissement (PIDA).

APS