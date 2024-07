La «traque» de Sonko et Diomaye à l’arrêt…Benno revient en force

Les sénégalais s’impatientent ! Le PROJET que le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail (PASTEF) leur a vendu ne fait toujours pas de miracle. Le Président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre ne sont pas encore à fond dans la reddition compte devenue une exigence chez les anciens détenus. Au moment où le nouveau régime célèbre ses cent (100) jours au pouvoir, l’opposition s’organise et s’arme. La coalition Benno Bokk Yakaar est en train de tout faire pour regagner un terrain perdu après leur défaite à l’élection présidentielle. Un come-back qui pourrait causer des soucis aux patriotes.

Le Président Bassirou Diomaye Faye a bouclé cent (100) jours à la tête du pays. Durant ces trois (3) mois, il y a eu des hauts et des bas pour le nouveau régime. Mais le chef de l’Etat et son premier ministre n’ont pas encore entamé les véritables chantiers. Ils sont attendus sur beaucoup de réformes notamment la reddition des comptes. Les nouvelles autorités ont tellement insisté sur ce point que les sénégalais s’attendaient à voir la nouvelle équipe s’attaquer aux «délinquants financiers et fonciers» de l’ancien régime.

«Lorsque nous aurons terminé notre travail, certaines personnes n’oseront plus se présenter à une élection au Sénégal», avait déclaré Ousmane Sonko. Avant d’ajouter : « Ceux qui ont eu la responsabilité de gérer le pays pendant longtemps savent très bien vers quelle direction nous nous acheminons et ils savent très bien que les résultats ou les conclusions leur seront extrêmement défavorables ». Un message un peu plus clair après les nombreux audits lancés par le président Bassirou Diomaye Faye. Malheureusement, la montagne a accouché d’une souris.

Après le tintamarre qui a suivi la publication des rapports au mois de mai dernier et l’exploitation politique qui en a été faite, c’est le statu quo. Malgré les assurances du Ministre de la Justice Ousmane Diagne, aucun acte n’a été rendu public à ce propos. Or, ne serait-ce que pour les fonds Covid-19, les sénégalais s’attendaient à des poursuites judiciaires ou de médiation pénale. Des personnes ont été épinglées après s’être sucrées sur le dos des populations qui luttaient contre la pandémie. Mais comme au temps de l’ancien régime, c’est le silence total sur la question. Un silence qui commence à mettre les patriotes dans tous leurs états.

L’on commence à s’interroger davantage sur le contenu du «protocole de Cap Manuel» qui a libéré Diomaye et Sonko. Si cette inertie des autorités est liée à des considérations politiciennes, cela pourrait avoir des conséquences sur la reddition des comptes. Sinon comment expliquer que Macky Sall, accusé de tous les péchés, ait pu quitter le pays à bord de l’avion présidentiel ? Ce qui a sauvé le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye, ne risque-t-il pas de sauver les autres membres de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) ?

En tout cas, du côté de Benno, on commence à pousser des ailes. «Toutes les accusations sont fausses. La gestion du Fonds Covid-19, c’était faux, comme toute autre accusation. Je défie quiconque. Rien ne peut se faire contre moi dans le cadre de ma gestion et de mes responsabilités étatiques», avait déclaré Mansour Faye qui poursuit Aminata Touré dans cette affaire des 1000 milliards du Covid. Mais une chose est sûre : si les nouvelles autorités étaient allées jusqu’au bout de leur logique, le beau-frère de l’ancien président n’aurait pas eu ce temps.

Politiquement, Benno tente de revenir au-devant de la scène. La coalition de Macky Sall a profité de la polémique sur la déclaration de politique générale de Ousmane Sonko pour rebondir. Le groupe parlementaire de l’actuelle opposition veut bloquer toute action allant dans le sens de la dissolution de l’Assemblée nationale. Abdou Mbow et Cie ont concocté un plan de défense pour barrer la route au Président Bassirou Diomaye Faye. S’ils réussissent cette prouesse, ils pourraient bien revenir au-devant de la scène politique. Ce qui, faut le dire, sera un handicap pour le régime.

Benno est une machine politique. Les députés de cette coalition vont tout faire pour laver l’affront de l’élection présidentielle. Les hommes de Macky vont tout faire pour avoir une majorité. Ce qui leur permettra de bloquer le Président Diomaye dans sa volonté de rupture. BBY doit faire très attention car le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a tous les leviers en mais. Ayib Daffé et Cie vont affronttter bande à Abdou Mbow.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru