On sait pourquoi Sonko n’a pas dissous le CESE et le HCCT…le secret des coulisses

On pensait que Macky Sall était le dernier Mohican d’une lignée de politiciens en voie de disparition au Sénégal. L’arrivée de nouveaux politiciens dans les coulisses du pouvoir démentent cette assertion. Il y a dans les rangs du pouvoir des personnes qui peuvent relever le plateau des politiciens chevronnés. Et ces derniers se sont illustrés depuis l’arrivée au pouvoir du tandem « Diomaye-Sonko ». Ils sont dans les calculs politiciens. Ce qui les empêche d’exécuter certains points de leur programme. Et Sonko est passé dans l’art de devenir un génie politique.

Les Sénégalais ont remarqué que certaines institutions qui étaient destinées à « mourir » avec le nouveau régime sont encore fonctionnelles. Le CESE, le HCCT, le HCDS et le CNDT n’ont pas été supprimés comme le prévoyait Diomaye et Sonko. Et tout le monde se demande pourquoi Sonko qui est si prompt à vouloir se débarrasser de tout ce qui est « inutile » comme il aime si bien le dire, n’a pas encore dissous ces institutions qu’il qualifie de budgétivores. xibaaru vous dit pourquoi…

Dans le chapitre 5 du programme JOTNA intitulé « Renforcer l’Assemblée Nationale pour un réel contrôle de l’Exécutif », Le Pastef a inscrit comme Solutions ce qui suit : « Nous supprimerons le Conseil économique Social et environnemental (CESE), le Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT), et autres institutions inutiles budgétivores ». Le programme Pastef met au rang des institutions budgétivores, le Haut conseil de dialogue social (HCDS) et la Commission nationale de dialogue des territoires (CNDT) du Sénégal. La suppression de ces institutions est une demande sociale.

Dès l’élection du nouveau président Bassirou Diomaye Faye, la société civile s’est exprimée sur ces institutions budgétivores. Djibril Gaye du Forum civil pense que la suppression des institutions jugées budgétivores et peu utiles pourrait aider à résoudre certains problèmes. « Ces différentes organisations n’ont servi qu’à recaser des coalisés, des partenaires et politiciens », a-t-il déclaré. Le membre du Forum civil est en phase avec le Président de la République élu Bassirou Diomaye Faye qui s’engage à « supprimer les fonds politiques du Président, le Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) le Conseil économique, social et environnemental (CESE), le Haut conseil du dialogue social (HCDS) qui brassent des milliards ».

Ces institutions cumulent à elles seules des centaines de milliards. Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) a un budget de près de 7.810.000.000 F CFA (Sept Milliards huit cent dix millions FCFA). Et c’est sans compter la caisse noire attribuée au président du HCCT qui n’est inscrit dans aucune rubrique budgétaire et qui avoisine les 500 millions par an. Le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) 7.541.040.284 F CFA (sept milliards cinq cent quarante et un millions quarante mille deux cent quatre-vingt-quatre Fcfa).

Et ce budget ne comprend pas le fonds confidentiel alloué au président de l’Institution qui avoisinent les 200 millions par an. Ces fonds étaient destinés aux chefs de Partis qui étaient à la tête de ces institutions.

Tout le monde attendait la suppression de ces institutions dès l’arrivée de Diomaye au pouvoir et après la nomination de Sonko comme premier ministre. Mais 100 jours après, ces institutions continuent de puiser dans le trésor public Sénégalais. Qu’est-ce que le duo « Diomaye-Sonko » attend pour supprimer toutes ces institutions qui sont des dortoirs de responsables de l’ancien parti au pouvoir et de la coalition Benno Bokk Yaakaar.

Abdoulaye Daouda Diallo que l’on considère comme l’actuel n°2 du parti de l’Alliance Pour la République (APR) est toujours le Président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). Aminata Mbengue Ndiaye, premier secrétaire du parti Socialiste et membre de la conférence des Leaders de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) trône toujours à la tête du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT). Innocence Ntap Ndiaye, membre de la l’APR est présidente du Haut conseil de dialogue social (HCDS). Et Benoît Sambou, ancien Ministre d’État de Macky et membre du Secrétariat exécutif nationale (SEN) de l’APR est Président de la Commission nationale de dialogue des territoires (CNDT) du Sénégal…

Et pourquoi rien n’a changé depuis l’arrivée de Diomaye-Sonko ? Selon nos informations, le leader de Pastef est passé d’opposant radical à fin politicien. Il essaie de ravir la place de Macky Sall comme un « génie » politique. « Il gagne du temps. Le leader de Pastef qui prépare les prochaines Législatives qui risquent d’être cruciales, cherche à enrôler le maximum de responsables politiques de Benno Bokk Yaakaar. Que ce soit au niveau du HCCT ou du CESE, Sonko veut rallier le maximum de responsables politiques à la cause de Pastef »…

Une transhumance bien négociée dans les coulisses des institutions. Aujourd’hui, Sonko vient d’enrôler dans les rangs de Pastef, Malado Sow, une responsable politique en Angleterre, membre du Parti démocratique sénégalais (PDS) qui a décidé de travailler désormais aux côtés de Sonko. Et c’est ce qu’il compte faire au sein de l’hémicycle en débauchant le maximum de responsables politiques de l’APR, du PDS et de Taxawu Sénégal…C’est ça la « rupture » voulue par le radical Sonko…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn