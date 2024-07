Émigration clandestine : Abdou Mbow interpelle Ousmane Sonko (document)

Le député et président du groupe parlementaire BBY, Abdou Mbow a saisi le Premier ministre Ousmane Sonko par une question écrite. Il l’interpelle sur la recrudescence de l’émigration irrégulière des jeunes.

Dans la lettre , Abdou Mbow interpelle le Premier ministre Ousmane Sonko en ces termes, « nous ne sommes plus au temps de la campagne présidentielle durant laquelle, adossé à votre manque d’expérience, vous promettiez à chaque jeune de ce pays une ollocation mensuelle de 150 mille FCFA pour leur éviter de prendre la mer et de fuir ce pays dont les dirigeants, selon vous n’avez aucune solution alternative pour la jeunesse ».

« Maintenant que vous êtes à la tête du gouvernement du Sénégal, quelles solutions proposez-vous à cette jeunesse désemparée, pour mettre fin à ce phénomène? » a interrogé Abdou Mbow.

Plus loin dans sa note, le parlementaire de BBY a également fait référence à la déclaration de politique générale du Premier ministre. Ainsi, pense le député la présence de Ousmane Sonko devant les représentants du peuple pour exposer sa feuille de route aurait permis aux jeunes d’avoir une idée d’où on va les mener. Dès lors, estime le parlementaire, « il devient urgent, Monsieur le Premier ministre, de me dire comment comptez-vous prendre comme, mesures et politiques à engager, sans délais, pour cette brave jeunesse dont la bonne fois a été abusée par vos utopiques promesses … ».