Inondations : El Hadji Souleymane Ba très remonté contre les maires dormeurs…

Les conséquences des dernières précipitations ont été durement ressenties au niveau de certains quartiers de la Commune de Grand- Yoff. Dans cette localité du département de Dakar, les populations qui sont dans un profond désarroi à cause des inondations, attendent avec impatience l’intervention de l’État.

El Hadji Souleymane Ba, responsable politique au niveau de cette Commune, s’explique sur les causes de ces aléas : « Il s’agit d’une pluviosité exceptionnelle. Nous avons enregistré 124 millimètres de pluie. C’est le cumul que nous recevons pendant toute la saison des pluies de juillet à septembre. Cette année, en raison d’une saison exceptionnelle, de fortes pluies ont été enregistrées quasiment dans toute l’Afrique l’Ouest, notamment, au Niger et au Nigeria, au Mali et au Burkina où les averses ont causé d’énormes inondations ».