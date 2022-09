Inondations : La responsabilité de l’Etat engagée…un audit demandé

Le parti Awalé tient également le pouvoir en place pour seul responsable du scandale permanent que sont les inondations. Il réclame l’audit des fonds alloués au plan décennal et des sanctions adéquates.

Dans un communiqué, le parti de Dr Abdourahmane Diouf a présenté ses condoléances aux familles des personnes qui ont perdu la vie lors des inondations, et partagent la douleur des populations impactées.

Par ailleurs, le président du parti, Dr Abdourahmane Diouf exhorte ses militants à se mobiliser davantage et lance officiellement la reprise de la vente des cartes et les installations des cellules et délégations dans les communes du Sénégal. Il a également lancé le processus d’installation, dans les 6 prochains mois, de la délégation nationale des jeunes et de la délégation nationale des élèves et des étudiants.

Dr Diouf exige la transparence et l’implication de tous les militants du parti sous la supervision du Délégué Général.