INTER – Conte incite Lukaku à faire d’avantage afin de progresser

Auteur d’un match quelconque contre la Juventus (1-2), dimanche, Romelu Lukaku (26 ans, 7 matchs et 3 buts en Serie A cette saison) subit des premières critiques de la part des supporters de l’Inter Milan. Le moment choisi par son entraîneur, Antonio Conte, pour l’inciter à faire davantage afin de progresser. “Romelu est définitivement un joueur qui doit s’entraîner plus. C’est un joueur avec un corps imposant et qui a besoin de s’entraîner et de jouer pour se trouver en bonne condition”, a expliqué le coach lombard face aux journalistes.

Après trois buts lors des quatre premières journées de championnat, l’attaquant a du mal à enchaîner. Son entraîneur, Antonio Conte, a réclamé un peu de clémence pour le buteur, pas encore à 100% physiquement. Certes, l’ancien entraîneur de Chelsea et patron de la Squadra Azzurra a reconnu les énormes besoins de Romelu Lukaku à l’entraînement, entre programme sur-mesure et préparateur dédié.

Antonio Conté a toutefois salué l’engagement et la volonté à toute épreuve de son protégé. “Romelu s’est montré très impliqué contre la Juve, a encore lancé le technicien face aux médias. Il a fait de son mieux et maintenant j’espère qu’il pourra mettre de côté ses pépins physiques pour être vraiment à 100%.”

Depuis quelques semaines, Lukaku a déjà multiplié les petits bobos au dos ou encore au quadriceps. Voilà peut-être de quoi expliquer sa méforme et la mauvaise passe de l’Inter.