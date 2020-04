Interdiction de rapatrier les dépouilles des sénégalais de l’extérieur : Hamady Baila Dia s’indigne…

J’ai suivi avec une attention particulière la déclaration du ministre de la santé de la république du

Sénégal, sur la question des rapatriements des dépouilles des sénégalais décédés à l’extérieur du

pays. C’est triste et regrettable.

Mais ce n’est en rien une surprise L’élite sénégalaise qui se croit à l’abri de tout, de par ses

comportements récurrents, n’arrête pas de discriminer à tous temps les émigrés sénégalais.

Mais là c’est la goutte d’eau qui fera déborder le vase. Si l’on vient jusqu’à nous interdire le droit de

rapatrier nos morts. C’est lamentable.

Si les européens rigoureux et intransigeants sur les normes de sécurité sanitaire font l’effort de

comprendre les émigrés et leur s familles vivants sur leurs sols, les nôtre devraient être à la hauteur.

De la gestion de cette question dépendra ultérieurement pour beaucoup, l’état des rapports entre

les diasporas et le régime en place au Sénégal. Certaines questions humaines nous importent plus

que les milliards qui, de toutes façons n’arriveront jamais à leurs destinations finales.

Que chacun assume ses responsabilités le moment venu

HAMADY BAILA DIA

Président fédération kisal senegaal France