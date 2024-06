Internet exécrable d’Orange : l’ARTP interpelée

Internet exécrable: de quoi l’attitude désinvolte d’Orange est-il le nom ?

Depuis plusieurs semaines, le réseau téléphonique et internet de Orange est d’une qualité exécrable sans que même des excuses ne soient présentées au public qui paye parmi les frais internet les plus élevées au monde. C’est un manque de respect total aux client doublé d’une escroquerie sans nom puisque les factures ne baissent pas bien que la disponibilité du reseau soit des plus aléatoires. L’ARTP doit exercer son autorité et mettre en demeure Orange qui viole toutes ses obligations de service et ne daigne même pas s’expliquer sur ses services déplorables.

Fatou Gueye