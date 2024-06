Politique agricole : Un citoyen sénégalais adresse un message au ministre de l’Agriculture

Monsieur le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Elevage

Votre homologue, le Ministre de l’Agriculture de Norvège vient d’annoncer la constitution d’un stock de contingence de céréales alimentaires pour « à se préparer à l’impensable », avec des réserves de 85.200 tonnes d’ici 2029. Ce pays membre de l’OTAN abrite déjà la Réserve mondiale de semences surnommée « réserve de l’apocalypse » avec 1,2 million de graines provenant du monde entier.

Depuis les indépendances, tous les ministres de l’agriculture qui vous ont précédé à la tête de ce département, ont effectué la tournée que vous venez de démarrer dans le monde rural, en visitant des exploitations verdoyantes irriguées au goutte à goutte, des champs d’arachide ou de mil, et en discutant avec des acteurs triés sur le volet. Pour quels résultats aujourd’hui ?

Dans un contexte de changement climatique et de tensions géopolitiques qui impactent négativement les productions et les chaines logistiques, toute politique du bis repetita dans votre secteur est suicidaire. La profonde aspiration des populations au changement pour des lendemains meilleurs qui vous a porté au pouvoir, nécessite un changement de paradigme, un recentrage de toutes les politiques publiques. Aujourd’hui, dans le secteur qui vous est sous votre responsabilité, il n’est plus question de gérer les urgences liées à la campagne agricole, mais de briser les chaines de cette dépendance au blé que nous ne cultivons pas, et que vous allez perpétuer par des mesures visant à faciliter l’accès des consommateurs à cette « baguette magique ». Il en va de même pour le lait en poudre, et même le riz qui nous vient d’Asie, malgré les milliers d’hectares disponibles dans la vallée, les millions de jeunes avides de réussite, un ensoleillement unique.

L’espérance qui a porté le président Bassirou D. Faye au pouvoir, Vous impose aujourd’hui, l’intensification de la production de céréales locales qui permettrait de booster la consommation en redonnant du pouvoir d’achat aux ménages ruraux, de générer de l’emploi à travers la transformation semi-industrielle et industrielle de farines de mil, sorgho, fonio, maïs, …, d’épargner nos précieuses devises et de rééquilibrer notre balance commerciale largement déficitaire, surtout d’atteindre l’objectif de souveraineté alimentaire que ni le blé russe ou le blé français ne nous permettront d’atteindre.

Le défi est immense et le nier relèverait de la malhonnêteté. Il exige des choix, souvent douloureux, de chacun de nous. Il y va de notre survie en tant que peuple libre de toute domination. Hier, c’était l’ère des expéditions coloniales, ensuite celle les accords de défense et des bases militaires avec le même objectif de domination de l’Occident sur le sud, en particulier l’Afrique noire. Demain, l’arme alimentaire suffira pour atteindre le même objectif. Le souvenir d’avions cargos larguant des tonnes « d’aide » sur la corne de l’Afrique est encore frais dans nos mémoires. Nous voulons vous entendre nous dire « plus jamais de bateaux au port de Dakar, débarquant de l’aide alimentaire en provenance du Japon ! ». Une archipel de milliers d’îles, au relief montagneux et frappé de séismes destructeurs, qui plus est avec une population vieillissante.

La gestion bureaucratique du développement, de l’agriculture en particulier, a vécu ! Sortez des chantiers battus !

De votre succès à la tête de ce département stratégique et que nous souhaitons ardemment, dépendra en grande partie le sursaut national pour le bond qualitatif dont nous rêvons pour le Sénégal. Une œuvre de longue haleine certes, mais comme dit l’adage, « les voyages les plus lointains commencent toujours par un premier pas ». Malheureusement et sans présager de ce que l’avenir nous réserve, les signaux que nous percevons de vos initiatives n’incitent guère à l’optimisme, malgré votre réputation d’agro-businessman avisé.

Momar CISSE

Citoyen Sénégalais