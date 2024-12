Depuis son arrivée dans la région, le Commandant Idrissa Ndiaye, chef du service régional d’hygiène de Dakar, a effectué une analyse approfondie de l’état d’hygiène et d’assainissement dans les différents départements. Ce constat a révélé des lacunes préoccupantes nécessitant une intervention rapide.

« Il est essentiel de protéger la santé des populations, car beaucoup passent leur journée dans les bureaux, les marchés et autres lieux de travail, où la consommation en dehors des domiciles est courante », a-t-il déclaré dans les colonnes de L’As. Cette opération vise à sensibiliser les commerçants et les consommateurs sur l’importance de l’hygiène alimentaire, en particulier dans les microentreprises où les normes de sécurité peuvent parfois être négligées. « Des conditions d’hygiène inappropriées peuvent mener à des maladies qui touchent directement les populations », avertit le commandant, insistant sur la nécessité d’une présence renforcée des services d’hygiène sur le terrain.

La lutte contre les aliments impropres à la consommation prend une dimension cruciale, surtout avec l’urbanisation croissante de Dakar, qui entraîne une augmentation de la population se tournant vers des options de restauration rapide, souvent vulnérables aux mauvaises pratiques sanitaires. Cette opération sera donc déterminante pour établir un cadre de confiance entre les consommateurs et les vendeurs, tout en rappelant aux acteurs économiques leurs responsabilités en matière d’hygiène.

Les services d’hygiène ont promis de multiplier leurs interventions pour garantir que les denrées alimentaires proposées aux consommateurs respectent des normes de qualité et de sécurité. Leur engagement vise non seulement à surveiller mais également à éduquer sur les bonnes pratiques à adopter au quotidien.

La population est invitée à collaborer avec les autorités et à signaler toute non conformité dans les lieux de vente afin de contribuer à l’amélioration de l’environnement alimentaire à Dakar. Grâce à cette mobilisation, les services d’hygiène espèrent renforcer la santé publique et garantir un avenir plus sûr pour tous les Dakarois.