Iseg : Plus de 50 employés réclament 8 mois d’arriérés de Salaire

L’institut d’entrepreneurship et de gestion (Iseg) est entrain de marcher par la tête. Après l’arrestation de son Pdg, ces autour de 50 employés, las d’attendre, de réclamer à leur direction 8 mois d’arriérés de salaire.

« Nous sommes plus de 50 pères et mères de famille qui vivent dans cette situation depuis bientôt un an. Certains évoluent dans le sport, d’autres dans le management du groupe. Il s’agit des employés de Pikine, Keur Massar, Guédiawaye, Rufisque, Kaffrine, Fatick, Kaolack, Tamba, Kédougou, Kolda. Aucun parmi nous n’a reçu depuis 8 mois un seul sou venant de l’école », s’offusquent ces derniers dans un document signé des employés et exploité par nos confrères de Walf quotidien.

Chez les enseignants, les premiers à vivre cette situation, ils sont payés à la tâche et perçoivent leurs paiements à la fin de chaque cours. La direction, qui a procédé à une résiliation de leurs contrats, procède à des paiements après services rendus, relèvent les signataires du document. Lequel précise que ces arriérés de salaire concernent également des agents de sécurité.