ISEP et Hôtel de ville…les chantiers fantômes de Mbacké

On ne le sait pas et personne à part le premier magistrat de Mbacké n’est en mesure de se prononcer sur le blocage de ce projet dont on aurait dit que le financement fait par la partie allemande est déjà bouclé.

Quid de l’hôtel de Ville dont le Ministre Oumar Youm à l’époque, avait donné le signal pour le démarrage des travaux en procédant à la pose de la première pierre sur le site qui s’était déjà vidé de ses occupants. En effet, les mécaniciens, ouvriers et autres commerces ont été déguerpis mais depuis, c’est le vide qui s’est installé en lieu et place d’un chantier en construction. Les chiens errants et les malades mentaux se disputent aussi le site.

Sur un autre registre, le chantier du stade de Mbacké dont les travaux devraient finir avant début janvier 2020 tarde à être terminer. Alors que l’espoir était permis à la suite de la visite de terrain du Ministre des Sports Matar Ba et l’entrepreneur Mbaye Faye en charge des travaux.

Une situation qui a fini de bloquer l’équipe fanion de Mbacké qui devra encore patienter pour recevoir à domicile dans de bonnes conditions.

Autant d’événements qui n’ont fait qu’accentuer la déception et la frustration des populations de Mbacké au régime du président Macky Sall qui n’a donné aucune considération au deuxième département du Sénégal.

Une situation qui peut être préjudiciable aux politiciens locaux malgré les nombreux efforts sur le plan social d’un des leurs à savoir le DG Gallo Ba.

En tout état de cause, c’est bien au président Macky Sall de s’emparer du dossier mbackois car les élections à venir peuvent encore une fois lui échappé avec des votes sanctions dont la seule cause est le manque de considération de la part de son régime.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn

Les populations de Mbacké ont longtemps attendu et vont devoir attendre encore pour voir les chantiers d’un nouvel hôtel de ville et d’un ISEP ( Institut Supérieur de l’Enseignement professionnel) sortir de terre. Et pourtant, le lancement des travaux a été effectué en grande pompe par le Maire Abdou Mbacké Ndao et les partenaires allemands qui ont subitement disparu de la circulation. La cause ?