En Belgique, les soutiens d’Amadou Ba et de sa coalition « Jamm ak Njariñ » s’activent pour une victoire dans la diaspora lors des élections législatives du 17 novembre 2024. Convaincus par son message de paix, de développement et de progrès, ces militants ne ménagent aucun effort pour porter leur candidat au sommet. A cet effet, Dahriou Dia, Aliou Ba, Astou Faye, Abdoulaye Thein, Fatou Diallo, Aminata Ba, Mariame Dia, Mbaye Diop et tant d’autres responsables influents de la diaspora, ont organisé, dimanche 20 octobre 2024 à Bruxelles, une mobilisation en vue de préparer l’échéance législative pour une victoire de la coalition « Jamm ak Njariñ » dans le Benelux.

Amadou Ba, l’actuel chef de l’opposition au Sénégal continue de consolider sa base de soutien à travers la diaspora sénégalaise, notamment en Belgique. À la tête de la coalition « Jamm ak Njariñ », il a su rallier bon nombre de Sénégalais résidant à l’étranger, pour qui le scrutin législatif à venir est un enjeu crucial. Cette coalition, dont le nom signifie « Paix et Progrès » en wolof, représente un socle pour les sympathisants qui croient en la politique de leur leader.

Une diaspora mobilisée derrière Amadou Ba…

En Belgique, les partisans de Amadou Ba voient en lui une figure stable, capable de perpétuer les acquis démocratiques, tout en répondant aux défis actuels, notamment économiques et sociaux. Les comités de soutien se multiplient, organisant des rencontres, des débats et des réunions pour mobiliser l’électorat à leur faveur. À Bruxelles, mais aussi dans d’autres villes comme Anvers, Charleroi et Liège, plusieurs rassemblements ont eu lieu pour officialiser l’appui des militants à Amadou Ba et sa coalition « Jamm ak Njariñ ».

Si de nombreux militants de l’Apr Benelux ont rejoint la coalition, c’est parce que ce dernier a su capter l’attention d’une large frange de la diaspora en Belgique, au Luxembourg et aux Pays Bas ( Benelux) grâce à son discours centré sur la paix sociale, l’amélioration des conditions de vie et la promotion du développement économique. Amadou Ba, dans ses interventions, insiste souvent sur l’importance de la stabilité, de l’unité nationale et du dialogue pour faire avancer le Sénégal vers des perspectives prometteuses.

Un soutien populaire et structuré…

Les membres de la coalition « Jamm ak Njariñ » de l’ancien Premier ministre Amadou Ba en Belgique s’activent aussi bien sur le terrain qu’en ligne, menant des campagnes sur les réseaux sociaux afin de mobiliser les jeunes et d’atteindre une communauté largement dispersée à travers le monde. Les partisans en Belgique sont convaincus qu’Amadou Ba incarne un choix judicieux pour les élections législatives du 17 novembre prochain.