Thierno Alassane Sall : «Déthié recruté…pour affaiblir Samm Sa Kaddu»

Thierno Alassane Sall, président du parti La République des Valeurs et tête de liste de la coalition Sénégal Kesé, critique vivement le départ de Déthié Fall de la coalition Samm Sa Kaddu pour rejoindre le Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF).

« Ils avaient promis de remettre la morale au début et à la fin de tout. Ils se piquaient de réglementer les voiles des écolières. Ils avaient fait mine de détester les combines politiques au point de refuser toute coalition. À l’arrivée, ils se paient les services de Judas. Comme Judas 1er, ce rejeton sénégalais n’est pas recruté pour le bien qu’il peut apporter à Pastef, mais pour le Mal qu’il inflige à la coalition qui l’a investi et, au-delà, à la morale et la Démocratie. Pastef, qui avait légitimement dénoncé l’immense scandale de ses listes détournées par son mandataire dans le département de Matam, lors des locales de 2022, recourt à des pratiques similaires. Les masques sont tombés : après la rétention de la décision du Conseil constitutionnel relative à la dissolution de l’Assemblée nationale, après la ruse de Diomaye sur la Déclaration de politique générale, il faut être partisan et naïf pour ne pas voir que Pastef use de ce même machiavélisme politique qui a conduit le pays dans l’impasse», a écrit Thierno Alassane Sall sur X.