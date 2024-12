«Je n’ai aucun probléme avec les femmes»…cette réponse du PM qui a fait réagir un féministe

La féministe Maimouna Astou Yade juge la réponse du Premier ministre (PM), Ousmane Sonko, inélégante. Sur sa page Facebook, Maimouna s’explique.

Voici le post repris par nos confrères de Senego :

Monsieur le premier Ministre, la réponse que vous avez servi a l’honorable députée Anta Babacar Ngom pouvait être plus élégante que ça. Elle ne recherchait pas le suffrage des femmes, elle recherchait celui d’un peuple, de citoyens et de citoyennes. Votre reponse n’a aucune pertinence a vrai dire et c’est misogyne vraiment. Une réponse méprisante de plus de votre part lorsque vous vous adressez aux femmes directement.

Je pense que les sénégalais et sénégalaises votent pour une vision et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle vous avez eu la confiance du peuple, de citoyens et de citoyennes sénégalais.ses

Il aurait été plus judicieux également de repondre a l’interpellation de l’honorable députée Maimouna Bousso sur l’autorité parentale. Vent gua ko may

Vous n’avez aucun problème avec les femmes ? , alors prouvez le !

La nouvelle structure dont vous parlez sous tutelle du Ministére de la Famille et des Solidarités n’est qu’un mécanisme de plus parmi tant d’autres. Mettre en place des mécanismes de plus n’est pas une innovation dans notre contexte socio-économique, nous ne vous jugerons que par les résultats..

Vous ne savez pas parler aux femmes, je suis désolée.

Bonne exécution….