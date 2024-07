Serigne Cheikh Abdou Lahat Mbacké Gaindé Fatma, président du Comité d’organisation du centenaire du rappel à Dieu de Serigne Touba et de la Commission du Grand Magal de Touba, a été jeudi invité de Rfm. Il a exprimé ses opinions sur la situation politique actuelle au Sénégal, particulièrement après l’arrivée de Diomaye Faye et Ousmane Sonko au pouvoir.

Interrogé sur son appartenance politique, Serigne Cheikh Abdou Lahat Mbacké Gaindé Fatma a réaffirmé sa fidélité à l’Alliance pour la République (APR). Il a déclaré : « Ma situation personnelle importe peu, ce qui est important c’est la situation du Sénégal. En tout cas, tous ceux qui me connaissent savent que je suis chevillé aux valeurs, telles que honneur, dignité et respect de la parole, et ça suffit amplement. Je suis toujours fidèle à mon appartenance politique (APR), ça c’est clair ».

Au regard des exigences et Perspectives, le marabout a souligné l’importance de l’unité et de la solidarité au sein de l’APR pour relever les défis politiques à venir : « On va vers une recomposition politique, il y a des défis à relever inéluctablement si on veut faire bouger les lignes au sein du parti, à savoir l’unité dans la solidarité et rester mobilisé. S’il y a consensus autour de ça, on peut aller ensemble et avoir une voix pondérante, sinon les gens prendront leurs responsabilités ».

La position de Serigne Cheikh Abdou Lahat Mbacké Gaindé Fatma met en lumière les dynamiques internes du parti APR et les défis auxquels il est confronté dans un paysage politique en évolution. Son appel à l’unité et à la mobilisation reflète une volonté de renforcer le parti face aux nouvelles réalités politiques sous le leadership de Diomaye Faye et Ousmane Sonko.