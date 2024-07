Kolda : Deux garçons perdent la vie dans les eaux de pluie

Deux garçons âgés respectivement de 11 et 12 ans ont perdu la vie, hier dans les eaux de pluie à Kolda. Selon des témoins, le drame est survenu entre les villages de Tamassanka et Saré Dianfo séparés par des rizières où le sol est boueux et glissant. Le lieu du sinistre se caractérise aussi par le fait qu’il est une zone de passage des eaux , qui vont se déverser dans le fleuve.

«Les deux enfants, L. D. et D. B. sont âgés respectivement de 12 et 11 ans», a détaillé le lieutenant Cheikh Amadou Bamba Dieng. Ce dernier a confié au téléphone que lui et ses éléments ont été alertés à 14 heures 17 minutes, hier, sur le cas de noyade de deux garçons à la périphérie de la commune de Kolda. «A 14 heures 40 mn, nous sommes arrivés sur les lieux pour procéder au repêchage des deux personnes noyées avant de les transférer à l’hôpital régional de Kolda après réquisition de la gendarmerie », fait-il savoir dans les colonnes de Walf Quotidien.