Être parrain de la douzième saison des Anges aura littéralement été bénéfique pour Jean-Claude Van Damme ! Selon les rumeurs, l’acteur belge aurait trouvé l’amour sur le tournage… et roucoule désormais avec l’une des candidates !

Le tournage de la douzième saison des Anges a démarré il y a près de deux mois. Comme on vous l’annonçait en octobre dernier, c’est Jean-Claude Van Damme qui est le parrain de cette saison 12… qui s’annonce déjà riche en rebondissements. Pour cette nouvelle édition, les candidats ont mis le cap sur l’Asie ! Une grande première pour le programme qui s’est plusieurs fois déroulé aux États-Unis (Los Angeles, Hawaï, New York, Miami) mais aussi en Amérique du Sud et en Australie.

Fier d’être parrain de cette saison 12, Jean-Claude Van Damme a posté il y a peu, une photo de son passage dans la villa sur Instagram. Un cliché culte sur lequel on peut apercevoir le casting de cette nouvelle saison : Illan (Les Marseillais VS Le reste du monde 4), Hagda Prata, Virgil (La bataille des couples 2), Chani (10 couples parfaits 3), Angélique (Koh Lanta 2019), Anissa (L’Île de la tentation), Kevin (Secret Story 3), Jérémy Moscovici (Top Chef 6), Sébastien (10 couples parfaits 3), Sarah Lopez et son chéri Jonathan Matijas.

Le nouveau parrain des Anges sous le charme d’une candidate

Et il semblerait que l’acteur belge ait pris son rôle de parrain très à cœur puisqu’il se serait littéralement rapproché d’une des candidates. Ce mercredi 20 novembre 2019, le blogueur Aqababe a en effet annoncé que Jean-Claude Van Damme est actuellement en couple avec cette fameuse candidate. Cette candidate c’est Anissa ! Les plus fans de téléréalité l’ont découvert il y a peu dans la nouvelle version de « L’île de la tentation » et les autres ont pu la voir à l’écran durant quelques épisodes de l’émission « Les Marseillais VS Le Reste du monde ».

Sûr de lui, Aqababe affirme que les deux candidats « vont vivre leur histoire en ‘in’ [devant les caméras, NDLR] et vont s’échanger leurs numéros à l’écran. » Et ce n’est pas tout puisque selon le compte Instagram TVR : « Anissa a quitté le tournage depuis plusieurs semaines et se serait mise en couple avec Jean-Claude Van Damme».

Si Anissa a craqué pour le célèbre spécialiste des arts martiaux, tout porte à croire qu’elle a vite oublié Kentin… avec qui elle était en couple depuis déjà 4 mois. Face à ses rumeurs d’infidélité, Kentin que nous avions découvert l’an dernier dans les Anges s’est empressé de contacter le blogueur Aqababe pour rétablir la vérité : « Fake news ! Je n’ai jamais été en couple avec Anissa. »