Jetés par des garde-côtes grecs…deux migrants sont morts noyés

Les faits, qui remontent au 14 septembre, se sont déroulés au cours d’une opération de refoulement vers la Turquie au large de l’île de Samos, révèle une enquête menée pendant plusieurs mois par le média allemand der Spiegel, le site d’information français Mediapart, le journal britannique The Guardian et l’organisation de journalisme collaboratif Lighthouse Reports. Les journalistes ont obtenu des documents permettant de retracer ce « pushback » : données météorologiques, présence de bateaux à proximité du lieu de noyade, correspondance entre les différents récits, vérification de photos reçues, sons, localisations GPS…

Frappés « à coups de poing » et « jetés à la mer ».

Ce jour-là, Ibrahim, le demandeur d’asile à l’origine de ces accusations, avait, avec 35 autres personnes, embarqué à bord d’un canot pneumatique pour rejoindre Samos à partir des côtes turques. Arrivés sur l’île, plusieurs membres du groupe ont subi des violences de la part de garde-côtes grecs et se sont vu confisquer leurs téléphones portables et leur argent, selon plusieurs témoignages recueillis par ces médias. Certains assurent même avoir subi des fouilles dans l’anus et dans le sexe.

Les trois hommes ont quant à eux été contraints d’embarquer à bord d’un bateau présenté comme celui des garde-côtes de Samos. Mais une fois au large, les garde-côtes grecs les ont frappés « à coups de poing » avant de les « jeter à la mer », sans canot ni gilet de sauvetage, a raconté Ibrahim.

Les corps des deux victimes, un Ivoirien du nom de Sidy Keita, 36 ans, et un Camerounais, Didier Martial Kouamou Nana, 33 ans, ont été retrouvés par des garde-côtes turcs et des navires de plaisance, les 18 et 20 septembre dernier. Ibrahim, lui, a réussi à rejoindre à la nage les côtes turques en face de Samos. Il a depuis déposé une demande d’asile en Grèce.