JOJ Dakar 2026 : Daour Malick Ndoye plaide pour la reconnaissance de l’héritage de Macky Sall

Il faut savoir reconnaître les mérites de ceux qui ont posé des actes et contribué au rayonnement de notre pays.

Le président Macky Sall fait incontestablement partie des personnalités dont l’expérience, la vision et le bilan méritent d’être pris en considération dans la réflexion sur l’avenir du Sénégal.

Sous son magistère, notre pays a engagé et réalisé des investissements structurants qui nous permettent aujourd’hui de nous glorifier d’accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse, un événement historique qui honore le Sénégal et, au-delà, toute l’Afrique.

Stades, routes, autoroutes, hôtels, équipements de secours, piscines, salles de sport, trains, bus et bien d’autres infrastructures : cet héritage témoigne d’une ambition de modernisation et constitue un patrimoine national qu’il nous appartient de préserver, de valoriser et de développer.

L’organisation d’une manifestation internationale d’une telle envergure ne s’improvise pas. Elle est le fruit d’une vision, d’une anticipation, d’investissements conséquents et d’un travail de longue haleine.

Le véritable enjeu pour le Sénégal est aujourd’hui celui de la continuité. Nous ne pouvons pas, à chaque alternance politique, faire table rase du passé ou donner le sentiment que tout commence avec les nouveaux dirigeants. Un pays se construit dans la durée, par l’accumulation des expériences, la consolidation des acquis et l’amélioration de ce qui a déjà été entrepris.

Il ne s’agit pas de défendre systématiquement un bilan ni de nier les insuffisances du passé. Il s’agit de reconnaître les réussites, de préserver ce qui fonctionne et de mobiliser toutes les compétences capables de contribuer au progrès national.

À ce titre, l’expérience de Macky Sall ne devrait pas être écartée du débat sur l’avenir du Sénégal. Notre pays gagnerait à valoriser les hommes et les femmes qui ont une expérience de l’État et une connaissance des grands projets structurants.

Le Sénégal n’a pas besoin de recommencer son histoire à chaque alternance. Il a besoin de continuité, de vision, de stabilité et d’une ambition nationale qui dépasse les clivages politiques.

Reconnaître les acquis d’hier, les consolider aujourd’hui et préparer les réussites de demain : voilà une véritable exigence républicaine.

La nuance politique importante est ici de faire de Macky Sall un acteur potentiel de cette continuité, sans réduire toute la question de l’avenir du Sénégal à son seul retour au pouvoir.

Nos encouragements et nos vives félicitations vont également à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour avoir eu la clairvoyance de comprendre l’importance de la continuité de l’État et de poursuivre les projets structurants engagés avant son accession au pouvoir.

La finalisation et la mise en valeur de ces réalisations démontrent qu’au-delà des alternances politiques, l’intérêt supérieur de la nation doit toujours prévaloir. C’est précisément cela que nous attendons de nos dirigeants : savoir reconnaître le travail accompli par leurs prédécesseurs, poursuivre les projets utiles et apporter leur propre contribution à la construction nationale.

Le Sénégal appartient à tous ses fils et filles. Ses réussites ne doivent pas être celles d’un seul régime, mais celles de toute une nation.

Daour Malick Ndoye

Grand Diaraaf de Ouakam

Daourmn12@outlook.com