JOJ Dakar 2026 : Un gendarme tué et quatre blessés dans un accident à la base navale Amiral Faye Gassama

Un accident impliquant deux embarcations de la Gendarmerie nationale a fait un mort et quatre blessés dans la nuit du samedi 31 octobre 2026, à la base navale Amiral Faye Gassama. L’information a été rendue publique ce dimanche 1er novembre par le Comité national de coordination de la sécurité des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 (CNS JOJ), dans un communiqué de presse.

Selon le document, le drame est survenu au cours d’une opération de ravitaillement en carburant. Un gendarme a perdu la vie, tandis que quatre autres ont été blessés, dont trois grièvement.

Une enquête a été immédiatement ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident. À ce stade, le communiqué ne précise ni les causes du drame ni l’identité des victimes.

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, président du CNS JOJ, s’est incliné devant la mémoire du gendarme décédé. Il a également présenté ses condoléances à sa famille, à la Gendarmerie nationale et à l’ensemble des Forces de défense et de sécurité, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.