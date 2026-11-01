JOJ Dakar 2026 : Boubacar Seye appelle à faire de l’héritage des Jeux un rempart contre l’émigration irrégulière

Dans un communiqué consacré aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, Boubacar Seye, consultant-chercheur en migrations internationales et président d’Horizon Sans Frontières, invite à inscrire l’héritage de cet événement dans une dynamique durable de formation, d’emploi et d’insertion des jeunes. Sous le thème « La jeunesse entre le podium et la pirogue », il appelle à transformer le rêve olympique en perspectives concrètes pour la jeunesse africaine.

Dakar accueille, du 31 octobre au 13 novembre 2026, les premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés sur le sol africain. Pour Boubacar Seye, cet événement constitue une fierté nationale et une occasion exceptionnelle de célébrer le talent, l’énergie et le potentiel de la jeunesse africaine.

Dans son communiqué, le président d’Horizon Sans Frontières rappelle l’ampleur de cette manifestation, qui réunit 2 655 athlètes âgés de 14 à 17 ans, issus de 204 comités nationaux, autour de 25 sports et 153 épreuves. Il souligne également la parité totale entre les filles et les garçons ainsi que le programme d’éducation olympique qui a déjà touché un million d’élèves sénégalais.

Toutefois, Boubacar Seye estime que la portée des JOJ doit dépasser le cadre sportif. Il pose notamment la question de l’avenir proposé aux jeunes Sénégalais et Africains, alors que beaucoup continuent de risquer leur vie dans l’Atlantique et la Méditerranée pour rejoindre l’Europe.

Il établit ainsi un parallèle entre les jeunes qui se battent pour décrocher une médaille et ceux qui prennent la mer à bord de pirogues de fortune, faute de perspectives suffisantes dans leur pays. Selon lui, le chômage, la précarité, les inégalités d’accès à la formation et le manque d’opportunités contribuent à faire de l’émigration irrégulière une solution envisagée par certains jeunes.

Pour le président d’Horizon Sans Frontières, les Jeux peuvent cependant constituer un point de départ pour offrir à cette jeunesse des raisons concrètes de construire son avenir au Sénégal. Il cite notamment l’Initiative FIT ! Sénégal, qui prévoit de former 18 000 jeunes, d’accompagner 3 000 diplômés vers un premier emploi et de sensibiliser 85 000 personnes aux filières professionnelles, notamment dans l’audiovisuel, les transports, le numérique, l’hôtellerie-restauration et les métiers verts.

Il évoque également le programme « JOJ Impact », qui ambitionne de former 1 500 000 « entrepreneurs champions » dans des secteurs comme les kiosques solaires, les fermes autonomes et les véhicules électriques.

Boubacar Seye estime toutefois que la réussite de ces initiatives devra se mesurer à leurs retombées concrètes après la fin des compétitions. Il prévient que si les jeunes se retrouvent, au lendemain des Jeux, sans formation, sans emploi et sans perspectives, les départs par pirogue risquent de se poursuivre.

« Le véritable défi, c’est de faire de cet héritage un rempart contre les drames de la mer », souligne-t-il dans son communiqué. Il considère que les infrastructures, les formations et les nouvelles filières professionnelles doivent devenir des leviers durables d’insertion et de développement humain.

Dans cette perspective, le président d’Horizon Sans Frontières appelle à ne pas opposer le podium à la pirogue, mais à faire en sorte que les opportunités offertes à la jeunesse ne soient pas réservées à une minorité. « La jeunesse africaine n’a pas besoin qu’on la plaigne. Elle a besoin qu’on lui fasse confiance », soutient-il.

Pour concrétiser cette ambition, son organisation propose la mise en place d’un mécanisme de suivi de l’héritage social des JOJ. Celui-ci associerait l’État, les collectivités territoriales, les organisations de jeunesse, le secteur privé et la société civile afin de mesurer les résultats en matière d’emploi, de formation et d’accès aux opportunités.

Boubacar Seye plaide ainsi pour que l’héritage des Jeux s’inscrive dans une vision globale articulant les enjeux « Immigration-Paix-Sécurité », le développement humain et la dignité. « Que les Jeux commencent. Et que l’après commence avec eux », conclut-il.