L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (And Gueusseum) a annoncé, ce dimanche 1er novembre 2026, une trêve dans son mouvement de grève à l’occasion des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Dans un communiqué de presse, l’organisation syndicale dénonce toutefois la gestion de la loi de finances initiale et du projet de loi de finances rectificative, estimant que ces textes « snobent le passif social et le financement holistique de la santé des populations ».

And Gueusseum déplore notamment la part consacrée au secteur de la santé dans le budget de l’État. « Le budget du ministère de la Santé se rétrécit comme peau de chagrin avec 3% de 7000 milliards en 2026, loin derrière les dix plus importants budgets sectoriels alloués aux ministères », relève le directoire. L’organisation syndicale estime que cette allocation est éloignée des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, qui fixent la cible à 9%, ainsi que des engagements d’Abuja de 2001, qui préconisent 15% des budgets nationaux pour la santé.

Dans son communiqué, l’intersyndicale rappelle également que « tout projet économique de développement ignorant sa dimension sociale et culturelle est voué à l’échec ». Elle appelle ainsi le gouvernement à solder son passif social, qu’elle considère comme « source de toutes les perturbations syndicales dans ses LFI et LFR ».

Sur le plan syndical, malgré le renforcement de son 18e plan d’actions, déroulé les 29 et 30 octobre 2026 en synergie avec le SAMES et le SACSAS, And Gueusseum a décidé de suspendre ses mots d’ordre pendant la période des JOJ. Cette décision, prise « dans un esprit de responsabilité nationale et par esprit de patriotisme », constitue une trêve dans le mouvement.

La grève initialement prévue les jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2026 est reportée aux jeudi 19 et vendredi 20 novembre. Le 19e plan d’actions actualisé prévoit ainsi un arrêt total de travail de 48 heures, avec le maintien de la rétention des données sanitaires et sociales, la poursuite des assemblées générales, ainsi que le boycott des réunions de coordination et des activités extra-muros du Programme national de lutte contre la tuberculose.

Une évaluation générale du mouvement est prévue le samedi 21 novembre 2026.