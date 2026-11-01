JOJ Dakar 2026 : Cheikh Oumar Diagne appelle les Sénégalais à faire vivre la « Teranga »

Alors que le Sénégal accueille les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, Cheikh Oumar Diagne, président du Rassemblement pour la Vérité (RV), invite les citoyens à contribuer à la réussite de cet événement à travers leur comportement et leur sens de l’hospitalité. Invité de l’émission Jury du Dimanche sur iTV, il a souligné la portée internationale de cette manifestation, qu’il considère comme une occasion majeure de promouvoir l’image du Sénégal et de l’Afrique.

Pour l’ancien directeur des Moyens généraux de la Présidence, les JOJ dépassent le cadre des compétitions sportives. Ils offrent au Sénégal l’occasion de démontrer ses capacités organisationnelles et de montrer que le continent africain peut accueillir des événements sportifs de dimension mondiale.

Au-delà des performances des athlètes, cette compétition constitue, selon lui, une vitrine internationale pour le pays. La présence de délégations venues de plusieurs horizons et la diffusion des images des Jeux à travers le monde contribuent à mettre en lumière les atouts du Sénégal. Cheikh Oumar Diagne souligne également la dimension diplomatique de ce rendez-vous, qui peut renforcer les relations entre les pays et consolider l’attractivité du Sénégal.

Il évoque aussi les retombées économiques attendues dans plusieurs secteurs, notamment l’hôtellerie, la restauration, le transport et le tourisme, grâce à l’arrivée des athlètes, des officiels et des visiteurs étrangers.

Mais pour le président du RV, la réussite des JOJ ne dépend pas uniquement des infrastructures et de l’organisation technique. Elle repose également sur la participation des populations. Il appelle ainsi les Sénégalais à faire preuve d’hospitalité envers les visiteurs et les délégations étrangères.

Cheikh Oumar Diagne estime que la « Teranga », valeur emblématique de l’identité sénégalaise, doit se traduire par des gestes concrets : accueil chaleureux, courtoisie, respect et disponibilité à l’égard des hôtes du pays.

Pour lui, chaque citoyen contribue, à travers son comportement, à l’image que le Sénégal renvoie au reste du monde. Au-delà des médailles et des performances sportives, il considère que la qualité de l’accueil réservé aux participants constitue un élément essentiel de la réussite de cette édition dakaroise.