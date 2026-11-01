Cérémonie d’ouverture des JOJ : Les artisans méconnus du spectacle de Diamniadio

Derrière les images spectaculaires et les applaudissements du Stade Abdoulaye Wade, le samedi 31 octobre 2026, se trouvait une équipe de professionnels sénégalais dont le travail a largement contribué à la réussite de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Loin des projecteurs, ces hommes et ces femmes ont uni leurs compétences pour donner vie à un spectacle qui a marqué le lancement de cet événement historique pour le Sénégal et le continent africain.

La conception artistique de cette cérémonie a notamment été portée par Xalil Cissé. À la direction artistique, il a imaginé l’univers visuel du spectacle, avec une représentation de l’Afrique mêlant identité culturelle et projection vers l’avenir. Une vision qui a donné une cohérence à l’ensemble des tableaux présentés devant les délégations venues des quatre coins du monde.

À ses côtés, Khady Niang, directrice des cérémonies, a assuré la coordination du déroulement de l’événement. De la gestion des séquences aux différentes entrées, chaque étape nécessitait une organisation rigoureuse afin de garantir la fluidité du spectacle.

La mise en scène, confiée à Adama Diop, a également joué un rôle central. Son travail a permis de transformer l’espace du stade en une vaste scène où se sont succédé les différentes séquences artistiques, dans un enchaînement rythmé.

L’émotion musicale a, pour sa part, été portée par Iss 814, chargé de la création musicale. Ses compositions ont accompagné les tableaux et contribué à installer l’atmosphère de cette soirée d’ouverture.

La dimension chorégraphique a été assurée par Marianne Niox et ses équipes. Les différentes prestations de danse ont apporté mouvement et énergie au spectacle, mobilisant les artistes autour d’une expression scénique collective.

Minuss Niang, à la coordination artistique, a veillé à l’articulation entre les différents intervenants. Un travail de liaison essentiel pour harmoniser les contributions et donner au spectacle son unité.

Si les images de la cérémonie ont retenu l’attention du public, sa réalisation repose aussi sur cette mobilisation de talents sénégalais intervenus en coulisses. Xalil Cissé, Khady Niang, Adama Diop, Iss 814, Marianne Niox et Minuss Niang figurent parmi les artisans de cette ouverture des JOJ Dakar 2026, qui a placé le Sénégal au centre de l’attention olympique.