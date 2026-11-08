JOJ, le Sénégal auréolé d’or : Le leadership transformationnel de Diagna Ndiaye

JOJ, LE SÉNÉGAL AURÉOLÉ D’OR : Le Leadership transformationnel de Mamadou Diagna NDIAYE

« Ne vous demandez pas ce votre pays peut faire pour vous, demandez- vous ce que vous pouvez faire pour votre pays »

John Fitzgerald KENNEDY

Depuis le 31 octobre 2026, le Sénégal est la capitale sportive du monde entier en bénéficiant ainsi d’une exposition universelle grandeur nature à l’aide du CIO et du Comité d’organisation des JOJ (COJOJ Dakar 2026).

D’abord un constat :Ces 136 jeunes ( 69 filles, 67 garcons) qui défendent les couleurs du Sénégal aux JOJ Dakar 2026 ont déjà fait mieux que ce que recommandait le Baron Pierre De Coubertin, père de l’olympisme mondial, qui disait à l’envi en guise de viatique aux athlètes : « L’essentiel est de participer ».

Nos représentants ont fait plus et mieux en couvrant le Sénégal d’or et d’honneur. Rien que ça ? Même pas.

Tenez, nos brillants représentants en lutte de plage Élisabeth Diatta puis Maguette Diop ont décroché le métal précieux. Sans oublier la valeureuse médaille de bronze du sémillant judoka Matar Diop et celle de la même valeur d’Eden Azoum en équitation.

Il faut avoir le courage et l’honnêteté de l’avouer : Techniquement et sur le plan du Management, le Sénégal a relevé le défi de la participation avant la fin de ces olympiades historiques grâce à un homme Mamadou Diagna Ndiaye entouré d’une équipe dévouée et compétente.

Ils ont tous entendu des vertes et des pas mûres via les réseaux sociaux et ailleurs dans certains médias mais ils ont eu l’intelligence de rester focus sur l’objectif. Ils ont bien conçu et récité leurs gammes à l’interne… Sans tambours ni trompette, ils ont bossé comme des forcenés pour proposer au monde entier cette cérémonie d’ouverture géniale et mémorable puis cette participation sénégalaise remarquable entre le pré d’Iba Mar Diop, la piscine du complexe Tour de l’œuf, le sable fin en bordure de la corniche- ouest ou encore les beaux espaces de compétition de Diamniadio et Saly- Portudal… Ils ont fait le job. Clairement.

Diagna Ndiaye est un Leader qui abhorre le superflu. On ne le voit même pas sur les plateaux télés. Il ne plastronne nulle part pour décrocher la timbale du buzz. Ce n’est pas son genre.

Pourtant les hauts faits d’armes de ce valeureux compatriote ne datent point d’aujourd’hui. Un exemple : Entre le 15 mai 2008 et Septembre 2009, Diagna avait réussi le tour de force de diriger le comité de normalisation du football sénégalais suite à la fameuse campagne- débâcle de Tamalé ( CAN Ghana- Nigeria)…Le travail titanesque qu’il avait abattu avait permis au Président Augustin Senghor et à son équipe de démarrer sur de bons rails. Voilà une des nombreuses facettes de l’actuel patron de l’olympisme sénégalais ! Un homme multidimensionnel qui ne fait pas de vagues et qui préfère l’efficacité et l’efficience…La culture du résultat en ligne mire.

Et puis, en tant que Président du Comité national olympique sénégalais ( CNOSS), il a toujours mis en exergue son Leadership et ses amis et relais du monde entier pour octroyer notamment plusieurs bourses olympiques doublées d’appuis financiers conséquents à des athlètes sénégalais à l’énorme potentiel. Nous pouvons donner les exemples de Louis François Mendy ( 110 m haies),Bocar Diop, Combé Seck, Yves Bourhis, Ndèye Binta Diongue ou encore Idrissa Keita)… La liste étant loin d’être exhaustive.

La vision, le sens de l’action, l’efficacité et la discrétion sont les valeurs autour desquels le patron du COJOJ Dakar 2026 a toujours bâti sa stratégie et sa réputation pour conquérir le monde.

Aujourd’hui, l’Histoire donne entièrement raison à ce brillant concitoyen qui ne dort que trois ( 3) heures par nuit depuis que le compte à rebours pour l’ouverture des jeux a été lancé.

Comme quoi, il ya plusieurs manières de servir le Sénégal.

Mamadou Diagna NDIAYE a bien fait de s’en imprégner et de vivre au quotidien la fameuse lumière du regretté Président américain John Fitzgerald Kennedy qui affirmait : « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez- vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. »

Par Mamadou Lamine DIATTA