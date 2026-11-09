Le conte de fées (Par Mary Teuw Niane)

Ce soir-là, au Stade Abdoulaye Wade, comme devant nos téléviseurs, nous avons cessé de regarder le monde. Nous l’avons rêvé.

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 avait quelque chose d’un conte de fées. Un spectacle magique. Une fresque sublime. Un enchantement de sons, de lumières, de couleurs et de mouvements. Le talent des artistes, la beauté de la mise en scène et la force du récit nous ont emportés bien au-delà du réel.

Les enfants ont dû imaginer des villages féeriques. Des quartiers merveilleux. Des chevaux à trois têtes, chevauchés par des Aline Sitoé Diatta à la tête couronnée de cinq touffes de cheveux nattés.

Les adultes, eux, ont retrouvé les veillées d’autrefois. Le cercle au centre du village. La grand-mère assise au milieu des enfants, les yeux écarquillés, suspendus à ses lèvres. Ces histoires qui peuplaient nos nuits et nourrissaient nos rêves.

Moi, j’ai retrouvé grand-mère Daadanel. Nous nous agglutinions autour d’elle. Nous buvions ses paroles. Chaque soir, ses contes nous entraînaient plus loin dans le merveilleux.

Et soudain, tout était là !

Un marché de marchands ambulants. Une procession de compagnons d’El Hadj Oumar Foutiyou Tall, drapés dans leurs magnifiques boubous blancs. Un cheval blanc surgissant de nulle part. Des scènes improbables. Des images familières. Des souvenirs qui remontaient du fond de nos mémoires.

Le public, venu des quatre coins du monde, vibrait à l’unisson. Chaque chant connu, chaque rythme traditionnel, chaque tube moderne, chaque pas de danse réveillait une émotion. Les applaudissements éclataient. Les cœurs se reconnaissaient. Les cultures se rencontraient.

L’Afrique, Madagascar à ses côtés, déployait une fresque humaine d’une beauté saisissante. Une Afrique généreuse. Une Afrique de rencontres. Une Afrique qui respirait l’humanisme de Senghor. Le rendez-vous du donner et du recevoir prenait corps sous nos yeux.

Les anneaux olympiques humains, parés des couleurs de l’arc-en-ciel humain, ouvraient les portes du banquet de l’Universel.

Et puis, il y eut Cheikh Anta Diop. Dans son laboratoire de carbone 14, sa parole savante, sa démonstration rigoureuse, son invitation à la jeunesse africaine à conquérir la science et la technologie. Comme un rappel magnifique : notre continent a aussi rendez-vous avec le savoir, l’invention et l’avenir.

Entre le réel et le fantastique, j’étais profondément heureux. Assis dans mon fauteuil, je voyageais dans le temps. Je retrouvais mon enfance. Je retrouvais nos histoires. Je retrouvais notre Afrique.

Ce soir-là, le Stade Abdoulaye Wade n’était plus seulement un stade. Il était devenu la capitale de la jeunesse du monde. Le théâtre du génie créateur africain. La preuve éclatante que l’imagination, lorsqu’elle rencontre le talent et l’audace, peut déplacer les frontières du possible.

Nous en sommes sortis fiers. Heureux. Émerveillés. Avec cette joie rare qui déborde de soi et se communique aux autres.

Mais les querelles partisanes sont bien petites devant les grandes victoires d’un peuple.

Car cette victoire appartient au Sénégal. Au Président de la République. Au Président du COJOJ. Aux organisateurs. Aux artistes. Aux techniciens. Aux bénévoles. À toutes celles et à tous ceux qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes.

Le Sénégal a gagné. L’Afrique a gagné. La jeunesse du monde a gagné.

Nous avons prouvé que l’Afrique pouvait accueillir le monde, le surprendre et l’émerveiller. Nous avons démontré que les grandes compétitions internationales n’étaient pas l’apanage d’autres continents.

Une porte vient de s’ouvrir. Rien ne doit plus la refermer.

Ce soir-là, nous avons vécu un conte de fées. Mais ce n’était pas un rêve. C’était l’Afrique qui se racontait au monde. Et le monde, émerveillé, l’écoutait.

Le conte est terminé. Mais le rêve, lui, ne fait que commencer.

Dakar, dimanche 8 novembre 2026

Professeur Mary Teuw Niane