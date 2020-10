Journée de la Santé Mentale : Ansoumana Dione face à la presse…ce lundi !

Ce samedi 10 octobre, la Communauté internationale a célébré la 28e Edition de la Journée Mondiale de la Santé Mentale, sous le thème : « Agir pour la Santé Mentale : investissons ! ». Ainsi, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), appelle ses Etats membres à plus de considération pour ce domaine longtemps victime de discrimination de la part des décideurs. D’ailleurs, à cause de la pandémie de Covid-19, la demande en soins de santé mentale est devenue plus considérable dans beaucoup de pays à travers le monde, d’où la pertinence du thème choisi cette année. Au Sénégal, les autorités sanitaires n’ont même pas voulu agir par rapport à cette journée, ce qui témoigne de leur manque de respect envers les personnes souffrant de troubles mentaux et leurs familles. C’est pourquoi, le Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), remettra un important document au Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, ce lundi 12 octobre 2020 à 10 heures. A sa sortie, Ansoumana DIONE fera face à la presse, pour une forte déclaration.